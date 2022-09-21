Зеленский: Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но его подразделения гибнут и бегут

Президент Владимир Зеленский заявил, что "частичная мобилизация", официально объявленная в России Владимиром Путиным , была ожидаемой и она ничего не изменит в планах Украины.

Об этом заявил Зеленский в интервью немецкой газете BILD.

В среду утром диктатор России Владимир Путин отдал приказ о частичной мобилизации своих вооруженных сил с немедленным введением в действие. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, 300 000 резервистов должны быть отправлены в Украину.

После этих заявлений корреспондент "BILD" встретился с президентом Украины в Киеве.

Зеленский в интервью немецкому изданию сказал, что не видел выступления Путина. По его словам, телеобращение российского президента не является его любимым видео.

"У меня есть вся необходимая информация... Ничего нового для меня (в выступлении Путина не было – ред.)", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Путин уже провел частичную мобилизацию, хотя объявил об этом только сейчас.

"Наши спецслужбы и наши союзники об этом уже сказали. Весь последний месяц он проводил мобилизацию", – сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, "частичная мобилизация" свидетельствует о том, что у России есть "проблемы с офицерами и другими военнослужащими".

"Мы уже знаем, что они мобилизовали курсантов, – ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не смогли закончить учебу. Все эти люди не могут воевать. Они пришли к нам и гибнут...

Он (Путин) видит, что его подразделения просто сбегают. Ему нужна миллионная армия, чтобы прийти к нам. Потому что он видит, что значительная часть тех, кто к нам приходит, просто бежит.

Он хочет утопить Украину в крови, но и в крови собственных солдат", - сказал президент.

Зеленский не верит, что Путин будет использовать ядерное оружие, но не исключает этого, потому что "мы не можем заглянуть в голову этому человеку".

Впрочем, Зеленского не остановят угрозы Путина.

Он убежден, что "фиктивные референдумы" на оккупированных территориях Украины не признают 90% государств.

"Мы будем действовать шаг за шагом в соответствии с нашими планами. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", – сказал Зеленский.