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Кирби: США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии

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Штаты следят за стратегической позицией России

Кирби: США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация Байдена серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видит необходимости менять стратегические позиции.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Интерфакс-Украина.

"Мы всегда должны серьезно воспринимать такую риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста.

"Мы, как можем, следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу (позицию). Мы не видим признаков того, что это нужно сейчас", – добавил он.

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В статье: война с Россией Джон Кирби
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