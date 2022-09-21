ВСУ отбили атаки россиян в направлении пяти населенных пунктов - сводка Генштаба за 21 сентября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 21 сентября.

Идут двести десятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку.

За сутки враг нанес 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье.

Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области и Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфине, Голышевское и Турья Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое;

на Краматорском направлении – Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закотное и Озерное;

на Бахмутском направлении – Соледарь, Бахмутское, Раздолевка, Клещевка, Краснополовка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Марьинка, Водяное и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Золотая Нива, Гуляйполе, Ровнополье и Зеленое Поле.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки и корректировки огня враг совершил более 60 вылетов БпЛА. По меньшей мере, шесть беспилотных летательных аппаратов задействовал для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Для восполнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно захваченных территориях Украины военно-политическое руководство российской федерации объявило частичную мобилизацию. Вместе с тем, продолжается проведение мероприятий так называемой "внутренней самомобилизации". В войсках казачьего общества "всебольшого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в росгвардии. Кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ краснодарского края. В Чите и области набор кандидатов осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украине.

За сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 32 удара по враждеским позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного состава с боеприпасами. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и 3 БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектах противника - в том числе по 7 пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов.

Общие потери врага пока уточняются.