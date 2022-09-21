В Доме футбола провели встречу представители Ассоциации ветеранов футбола Украины и руководство УАФ

21 сентября в Доме футбола прошла рабочая встреча руководства Украинской ассоциации футбола, Ассоциации ветеранов футбола Украины и игроков национальной сборной ветеранов футбола.

Отмечается, что присутствовали Алексей Михайличенко, Алан Плиев и Вадим Костюченко, а также первый вице-президент УАФ, исполняющий обязанности президента АВФУ Анатолий Демяненко и игроки сборной ветеранов футбола Украины - Владислав Ващук, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Шершун, Алексей Белик и Виталий Самойлов.

Судя по этим данным, на встрече не было президента Ассоциации ветеранского футбола Украины Олега Собуцкого.

В коммюнике от УАФ говорится, что ассоциация стороны будет и дальше делать все от нее зависящее для дальнейшего развития АВФУ и ветеранской сборной.

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Присутствующие договорились в ближайшее время собраться в том же формате для обсуждения неотложных вопросов относительно деятельности сборной Украины среди ветеранов.

Напомним, что президент АВФУ Собуцкий давно конфликтует с УАФ, а именно, с Павелко, Демьяненко и Михайличенко.