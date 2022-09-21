"Буду это решать на другом уровне" - сын Пескова отказался идти воевать
Странный отказ от одного из главных патриотов россии
фото из свободных источников
Ведущий канала "Популярная политика" Дмитрий Низовцев в прямом эфире позвонил сыну пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николаю и под видом военкома предложил ему явиться для осмотра на следующий день в 10 утра, но тот отказался.
"В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права...
Завтра чтобы меня забрали – поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет – но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах"- сказал Песков.
На вопрос, готов ли он записаться добровольцем, Николай ответил, что нет.
Популярное сейчас
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций
- Экс-помощник Шевченко вступился за сборную рф, которую выгнали с Евро
- Песков цинично отреагировал на новые военные преступления рф и пригрозил ответом на претензии по Крыму
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео