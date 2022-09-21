"Буду это решать на другом уровне" - сын Пескова отказался идти воевать

Ведущий канала "Популярная политика" Дмитрий Низовцев в прямом эфире позвонил сыну пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николаю и под видом военкома предложил ему явиться для осмотра на следующий день в 10 утра, но тот отказался.

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"В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права...

Завтра чтобы меня забрали – поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет – но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах"- сказал Песков.

На вопрос, готов ли он записаться добровольцем, Николай ответил, что нет.