Сабо: Провалов в защите у Шотландии будет полно - Мудрик должен будет где-то убежать
Эксперт расписал что к чему в матче Шотландия - Украина
ТК Футбол 1/2/3
Экс-наставник "Динамо" и
"Мне кажется, шансы в этом матче – 50 на 50. Петраков жалуется, что много игроков основного состава вышли из строя. Хочу успокоить – ничего страшного не произошло. Лига наций – это просто замена товарищеским играм. Тем более в этих матчах можно проверить ребят, которые не всегда играют в основном составе.
Большинство шотландских футболистов играют через каждый третий-четвертый день в АПЛ. Поэтому они будут не очень свежими. Мы должны этим воспользоваться. Плюс мы лучше в техническом плане и футболисты у нас помастеровитей.
Шотландия – крепкая, силовая команда. Они принимают нас дома перед своими болельщиками, которые погонят их вперед, и самое главное для нашей команды – не дрогнуть.
Они будут играть длинными передачами за спину защитникам, а не через короткий пас. Будет много борьбы. Это то, в чем они сильны.
Их игроки сразу же будут стараться нас накрывать после потери мяча. Будет много борьбы и длинных передач. Главное – не уступить им в этом компоненте. Это такой старый английский футбол. Нынешний Ливерпуль, Арсенал, Ман Сити играют уже по-другому – в пас и с контролем мяча.
Отмечу, что шотландцы не очень хорошо умеют защищаться. Нужно этим воспользоваться».
У нас есть Яремчук. После того, как он перешел в Брюгге, то видны его старания. Тем более в сборной он всегда показывал хорошую игру.
Отмечу и Ярмоленко, правда, я не видел, как он играет у Реброва, но это лидер сборной. Я жду, что он забьет в этом матче.
Мудрик будет хорошо смотреться с Шотландией, потому что соперник откроет ему зоны. Шотландцы не будут вдесятером сидеть у своих ворот при домашних болельщиках, они будут пытаться атаковать.
Провалов в защите у них будет полно и Мудрик за счет своей скорости должен будет где-то убежать", - подвел итог Сабо.
Напомним, что матч Шотландия - Украина начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет
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