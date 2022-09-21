Залужный - о мобилизации в россии: Уничтожим всех

Никакие заявления руководства России не повлияют на готовность украинцев бороться за свою свободу. ВСУ уничтожат всех, кто придет с оружием в Украину, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против нашей страны.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России тому подтверждение", - написал он.

Залужный добавил, что сотни тысяч мужчин и женщин защищают нашу землю, собственные дома, детей и будущее Украины.

"Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно ли или по мобилизации", - добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.