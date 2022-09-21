Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ. Среди них британец, которого в "ДНР" приговорили к смерти
Освобождение состоялось при посредничестве принца Саудовской Аравии
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ ИРИНЫ ВЕРЕЩУК
Россия освободила из плена 10 иностранных военных. Освобождение состоялось при посредничестве принца Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Reuters.
По данным СМИ, из плена вернулись граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. В Саудовской Аравии заявляют, что самолет с военнопленными приземлился на территории королевства в среду, 21 сентября.
По данным Saudi Press Agency (SPA), освобождены пять британских граждан, один марокканец, один швед, один хорват и два американца. Наследный принц Саудовской Аравии был в прямом контакте с Кремлем и Украиной в рамках этой сделки. Иностранных граждан отправят на родину.
При этом, как отмечает the Guardian, среди них есть и британец Эйден Энсли, который был морпехом в Мариуполе. После попадания в плен, "суд" так называемой "ДНР" приговорил его и еще двух иностранцев к смертной казни.
Как пишет Al Arabiya, на данный момент продолжаются усилия по обмену 50 украинцев на 200 россиян. В том числе, по словам источников, в списке может быть Виктор Медведчук - один из близких союзников президента России Владимира Путина.
Пока неизвестно, является ли сегодняшнее освобождение пленных частью этой конкретной сделки.
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