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Лавров: Цели "операции" в Украине будут выполнены, независимо от того, сколько для этого понадобится времени

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Говорящая лошадь продолжает повторять свою мантру

Лавров: Цели "операции" в Украине будут выполнены, независимо от того, сколько для этого понадобится времени

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Цели "специальной военной операции" в Украине сохраняют свою актуальность и будут выполнены независимо от того, сколько нужно на это время.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

"Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение российских угроз безопасности, демилитаризация и денацификация Украины. Все они остаются актуальными и будут выполнены независимо от того, сколько нужно времени", - сказал Лавров.

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По мнению российского министра, "в Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия в Украине".

"Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев приблизились к достижению договоренностей между собой. Такая очередь событий явно испугала американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от процесса переговоров", – объяснил Лавров.

Глава российского МИД также заявил, что из натовского оружия якобы убивают мирных жителей на территории РФ.

"Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов", - сказал Лавров.

Он также отметил, что Москва фиксирует присутствие американских наемников и советников "на поле боя". "Фактически США балонсируют на грани превращения в сторону конфликта", - добавил Лавров.

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В статье: война с Россией сергей лавров
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