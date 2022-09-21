Часть защитников Азовстали освобождены из плена. В том числе и Пташка с Михаилом Вершининым
Говорят, что освобождённых "десятки"
фото из соцсетей
Из плена россиян освободили нескольких защитников "Азовстали", в том числе и медика Екатерину "Пташку" Полищук, а также руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина.
Сегодня состоялся обмен пленными. Точной информации, сколько именно украинцев удалось извлечь из плена, пока неизвестно.
Пока что информация об обмене вместе с фото распростроняется в соцсетях.
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Теперь ожидаются официальные сообщения по этому поводу.
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