Руководителей Азова Редиса, Волыну и Калину освободили из российского плена
Они находятся в Турции
фото из соцсетей
Как уже сообщалось чуть ранее, из плена россиян
Чуть позже стало известно, что в рамках обмена пленными были обменяны 215 защитников Украины, среди которых 108 бойцов "Азова", сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Среди них - командир полка Азова Денис Прокопенко и его заместитель Святослава Паламара, а также командующий 36 -й отдельной бригадой морской пехоты Сергей Волынский. Согласно соглашениям, пять украинских командиров находятся в Турции под гарантиями обороны и безопасности.
Также в рамках обмена в Украину вернулся Дмитрий "Орест" Казацкий, который был автором многих известных на весь мир фото из "Азовстали".
По данным СМИ, украинская сторона отдала России кума Путина Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене.
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