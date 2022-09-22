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Руководителей Азова Редиса, Волыну и Калину освободили из российского плена

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Они находятся в Турции

Руководителей Азова Редиса, Волыну и Калину освободили из российского плена

фото из соцсетей

Новина українською

Как уже сообщалось чуть ранее, из плена россиян освободили нескольких защитников "Азовстали", в том числе и медика Екатерину "Пташку" Полищук, а также руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина.

Чуть позже стало известно, что в рамках обмена пленными были обменяны 215 защитников Украины, среди которых 108 бойцов "Азова", сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди них - командир полка Азова Денис Прокопенко и его заместитель Святослава Паламара, а также командующий 36 -й отдельной бригадой морской пехоты Сергей Волынский. Согласно соглашениям, пять украинских командиров находятся в Турции под гарантиями обороны и безопасности.

Также в рамках обмена в Украину вернулся Дмитрий "Орест" Казацкий, который был автором многих известных на весь мир фото из "Азовстали".

По данным СМИ, украинская сторона отдала России кума Путина Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене.

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В статье: война с Россией
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