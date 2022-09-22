"Пока я говорю, прибывает новое оружие". Трасс заявила об увеличении поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая на заседании Генеральной Асамблеи ООН, заявила, что в Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты MLRS.

"Пока я говорю в Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты MLRS. Мы не успокоимся пока Украина не одержит победу", - подчеркнула Трасс.

Она пообещала, что в этот решающей момент "мы [британцы – прим.] увеличим нашу военную поддержку Украины насколько потребуется".

Трасс подчеркнула, что Россия использует оружие, чтобы "убивать, калечить людей", а также "орудием войны является изнасилования".

"Мы увидели, как Путин отчаянно пытается оправдать свои катастрофические неудачи, он удваивает свои усилия, посылая еще больше резервистов на страшную участь"- подчеркнула она.

По словам главы британского правительства, Путин делает "еще больше фальшивых заявлений и бряцает оружием, но это не сработает". "Международный альянс силен и Украина сильна. Украинцы не просто защищают свою страну - они защищают наши ценности и безопасность всего мира", - подчеркнула Трасс, добавив, что поэтому мировое сообщество должно активно действовать.