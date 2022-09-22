"Пока я говорю, прибывает новое оружие". Трасс заявила об увеличении поддержки Украины
Путину не удастся запугать союзников Украины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая на заседании Генеральной Асамблеи ООН, заявила, что в Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты MLRS.
"Пока я говорю в Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты MLRS. Мы не успокоимся пока Украина не одержит победу", - подчеркнула Трасс.
Она пообещала, что в этот решающей момент "мы [британцы – прим.] увеличим нашу военную поддержку Украины насколько потребуется".
Трасс подчеркнула, что Россия использует оружие, чтобы "убивать, калечить людей", а также "орудием войны является изнасилования".
"Мы увидели, как Путин отчаянно пытается оправдать свои катастрофические неудачи, он удваивает свои усилия, посылая еще больше резервистов на страшную участь"- подчеркнула она.
По словам главы британского правительства, Путин делает "еще больше фальшивых заявлений и бряцает оружием, но это не сработает". "Международный альянс силен и Украина сильна. Украинцы не просто защищают свою страну - они защищают наши ценности и безопасность всего мира", - подчеркнула Трасс, добавив, что поэтому мировое сообщество должно активно действовать.
Популярное сейчас
- Первое место потеряно. Турнирная таблица группы Лиги наций с участием Украины
- Шотландия - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Залужный - о мобилизации в россии: Уничтожим всех
- В отличие от F-16. США рассматривают передачу Украине танков уже в ближайшее время, но есть условие
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео