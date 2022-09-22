россияне обстреляли Запорожье – попали в подстанцию и отель. Под завалами люди, в районах пропал свет

россияне снова обстреляли Запорожье. Первым об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, позже информацию подтвердил и секретарь городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, в результате удара пострадали люди и гражданская инфраструктура. Кирилл Тимошенко отметил, что попали в подстанцию и гостиницу. Известно об одном погибшем, пятеро человек ранены.

По предварительным данным, в результате обстрела в некоторых районах пропал свет. Подробности устанавливаются.

Также "Градами" и дроном-камикадзе рашисты атаковали Днепропетровщину, выпустили около 20 ракет – погиб 35-летний мужчина.