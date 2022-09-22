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россияне обстреляли Запорожье – попали в подстанцию и отель. Под завалами люди, в районах пропал свет

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Ночью и под утром орки особенно "активны"

россияне обстреляли Запорожье – попали в подстанцию и отель. Под завалами люди, в районах пропал свет

фото з відкритих джерел

Новина українською

россияне снова обстреляли Запорожье. Первым об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, позже информацию подтвердил и секретарь городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, в результате удара пострадали люди и гражданская инфраструктура. Кирилл Тимошенко отметил, что попали в подстанцию и гостиницу. Известно об одном погибшем, пятеро человек ранены.

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По предварительным данным, в результате обстрела в некоторых районах пропал свет. Подробности устанавливаются.

Также "Градами" и дроном-камикадзе рашисты атаковали Днепропетровщину, выпустили около 20 ракет – погиб 35-летний мужчина.

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В статье: война с Россией
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