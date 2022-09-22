Авиация ВСУ за сутки нанесла более 40 ударов по позициям россиян - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 22 сентября, сообщил, что для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 41 удар по позициям российских войск.

Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Также ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника. В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складах боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склада, 4 объекта ПВО и артиллерии.

Россияне в свою очередь в среду нанесли 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 115 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. «В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Северск, Марьинка, Веселое, Нескучное, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Миролюбовка и Высокополье», - говорится в строительстве Генштаба.