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ISW: Частичная мобилизация, объявленная путиным в россии, пока никак не повлияет на ход войны

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Аналитика

ISW: Частичная мобилизация, объявленная путиным в россии, пока никак не повлияет на ход войны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Объявление президента рф о "частичной мобилизации" от 21 сентября отразило много проблем, с которыми сталкивается россия в ходе неуверенного вторжения в Украину и которые москва вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы, как сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Приказ путина не создаст значительную боевую силу россии в ближайшие месяцы. Этого может быть достаточно, чтобы поддерживать нынешний уровень численности российских вооруженных сил в 2023 году за счет компенсации российских потерь, хотя и это не очевидно.

Частичная мобилизация рф не лишит Украину возможности освободить больше своей оккупированной территории зимой и в течение всей зимы, считают аналитики источника.

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В статье: война с Россией Институт изучения войны ISW
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Источник:
understandingwar.org

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