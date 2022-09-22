ISW: Частичная мобилизация, объявленная путиным в россии, пока никак не повлияет на ход войны
Аналитика
Getty Images / Global Images Ukraine
Объявление президента рф о "частичной мобилизации" от 21 сентября отразило много проблем, с которыми сталкивается россия в ходе неуверенного вторжения в Украину и которые москва вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы, как сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Приказ путина не создаст значительную боевую силу россии в ближайшие месяцы. Этого может быть достаточно, чтобы поддерживать нынешний уровень численности российских вооруженных сил в 2023 году за счет компенсации российских потерь, хотя и это не очевидно.
Частичная мобилизация рф не лишит Украину возможности освободить больше своей оккупированной территории зимой и в течение всей зимы, считают аналитики источника.
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