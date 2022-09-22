ВСУ ликвидировали летчика-пропагандиста – он любил выхвалять тактику российской армии

ВСУ ликвидировали "звезду" российской пропаганды – подполковника Александра Аксенова. 17 сентября сентября под Волновахой на Донетчине они сбили вражеский вертолет Ка-52 с хваленым тактиком армии рф.

Об этом сообщил украинский блогер, полковник Вооруженных сил Анатолий Штефан (известен как Штирлиц). Также "сгорел на работе" и штурман Аксенова.

Ликвидированный пилот был "звездой" росСМИ. Подполковник неоднократно появлялся в сюжетах пропагандистов и с пафосом заявлял, что "украинские военные в ужасе покидают позиции, как только слышат гул "Аллигаторов".

подполковник Аксенов Александр успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении.

Слава Нації ????????

Смерть ворогам????

Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/baCkwD37lw — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 21, 2022

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