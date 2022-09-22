ВСУ ликвидировали летчика-пропагандиста – он любил выхвалять тактику российской армии
Теперь он с этим закончил
Штирлиц Твиттер
ВСУ ликвидировали "звезду" российской пропаганды – подполковника Александра Аксенова. 17 сентября сентября под Волновахой на Донетчине они сбили вражеский вертолет Ка-52 с хваленым тактиком армии рф.
Об этом сообщил украинский блогер, полковник Вооруженных сил Анатолий Штефан (известен как Штирлиц). Также "сгорел на работе" и штурман Аксенова.
Ликвидированный пилот был "звездой" росСМИ. Подполковник неоднократно появлялся в сюжетах пропагандистов и с пафосом заявлял, что "украинские военные в ужасе покидают позиции, как только слышат гул "Аллигаторов".
подполковник Аксенов Александр успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 21, 2022
Слава Нації ????????
Смерть ворогам????
Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/baCkwD37lw
Популярное сейчас
- Плей-офф молодежки, повторение финала Евро-2020. Расписание футбола на 22-25 сентября
- ОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных
- Руководителей Азова Редиса, Волыну и Калину освободили из российского плена
- Россияне ударили по Кривому Рогу
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
Новости по теме
- 01:42 Украинские Зеленский: Мы возвращаем домой наших людей. Это однозначно победа для нашего государства
- 01:16 Украинские ОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных
- 00:24 Украинские Руководителей Азова Редиса, Волыну и Калину освободили из российского плена