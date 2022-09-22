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ВСУ ликвидировали летчика-пропагандиста – он любил выхвалять тактику российской армии

Общие новости
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(3 голосов)

Теперь он с этим закончил

ВСУ ликвидировали летчика-пропагандиста – он любил выхвалять тактику российской армии

Штирлиц Твиттер

Новина українською

ВСУ ликвидировали "звезду" российской пропаганды – подполковника Александра Аксенова. 17 сентября сентября под Волновахой на Донетчине они сбили вражеский вертолет Ка-52 с хваленым тактиком армии рф.

Об этом сообщил украинский блогер, полковник Вооруженных сил Анатолий Штефан (известен как Штирлиц). Также "сгорел на работе" и штурман Аксенова.

Ликвидированный пилот был "звездой" росСМИ. Подполковник неоднократно появлялся в сюжетах пропагандистов и с пафосом заявлял, что "украинские военные в ужасе покидают позиции, как только слышат гул "Аллигаторов".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
22.09.2022 в 11:36
что он кому доказал а дома осталась семья --получат медальку и забудут
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.09.2022 в 10:27
Земля стікловатою
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