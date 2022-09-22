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США и Великобритания выразили благодарность Украине за освобождение иностранных военных

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Мировая общественность отреагировала на это событие

США и Великобритания выразили благодарность Украине за освобождение иностранных военных

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и премьер-министр Великой Британии Лиз Трасс поблагодарили турецкий и украинский истеблишмент за их усилия в процессе обмена.

"Я хотел бы поблагодарить правительство Турции за помощь в облегчении процесса обмена пленными между Украиной и россией. Мы благодарим Зеленского, Ермака и правительство Украины за включение 2 граждан США в объявленный список обмена пленными. Мы благодарим наследного принца и правительство Саудовской Аравии за содействие. Мы с нетерпением ждем воссоединения наших граждан со своими семьями", - отметил Салливан.

Среди освобожденных – граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которых так называемый суд "ДНР" приговорил к смертной казни.

"Чрезвычайно приятная новость о том, что пять граждан Великобритании, которых удерживали поддерживаемые россией марионетки на востоке Украины, безопасно вернули, что положило конец месяцам неопределенности и страданий для них и их семей. Я благодарна Зеленскому за его усилия по освобождению пленных, а также Саудовской Аравии за их помощь", - написала Трасс.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула домой 215 защитников, среди которых 108 бойцов "Азова". Командиров и других защитников "Азовстали" обменяли на Медведчука и 55 пленных россиян. Кроме этого, из плена освободили еще десять иностранцев.

Читайте такжеОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных

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В статье: война с Россией Лиз Трасс Джейк Салливан
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Источник:
twitter.com/JakeSullivan46

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