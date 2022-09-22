В британской разведке рассказали, с какими проблемами столкнется рф при мобилизации 300 тысяч человек

В Министерстве обороны Великой Британии предположили, что рф пытается собрать большое количество мобилизованных резервистов, однако к боевым действиям они вряд ли будут готовы в течение нескольких месяцев. россии, скорее всего, придется столкнуться с логистическими и административными проблемами даже при наборе 300 000 человек.

Даже эта ограниченная мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди части населения россии. путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь, говорится в сообщении.

В разведке также считают, что мобилизация показывает, что россия, фактически, исчерпала запас добровольцев, которые желают пойти на войну в Украине.