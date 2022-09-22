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24/7 и обилие блюд. Как на Запорожском направлении работает полевая кухня для ВСУ

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Ням-ням

24/7 и обилие блюд. Как на Запорожском направлении работает полевая кухня для ВСУ

Міноборони України

Новина українською

Одна из полевых кухонь в Запорожском направлении работает почти круглосуточно. Голодным отсюда не выходит никто, а тем, кто на позициях – каждое утро вывозят что-то горяченькое, как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины:

"Пища самая разнообразная и всегда свежая: от мяса и рыбы до фруктов и картофеля фри! Чтобы была энергия уничтожать рашистов – нужно сбалансированное питание! И со своей задачей военные повара справляются на отлично!"

Домашняя атмосфера и настоящие богатырские порции полевой кухни – в сюжете:

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В статье: война с Россией
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