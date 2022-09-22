Из регионов гребут толпами, в аэропортах – очереди. путин закроет границы, если россияне будут покидать рф
А что случилось?
газетару
Власти россии после объявления частичной мобилизации не планируют закрывать границу для мужчин. Однако ситуация может измениться, если россияне будут продолжать массово бежать из страны. Об этом сообщило российской издание "Медуза" с ссылкой на источник, близкий к кремлю.
Ситуация зависит от оценки минобороны РФ, спецслужб и правоохранительных органов. Также это решение будет зависеть и от самого путина, который уверен, что "референдумы" на захваченных территориях и мобилизацию следует провести как можно быстрее.
В ответ на объявленную путиным мобилизацию россияне массово пытаются покинуть страну и выехать в Финляндию, Монголию и Казахстан. В сети уже невероятное множество кадров с очередями машин на границах и толпами людей в аэропортах. Также есть много видео с набором будущего "груза 200" из Бурятии, Якутии и других регионов рф:
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