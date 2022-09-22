Сами себя. На рынках в Мелитополе и Донецке произошли взрывы – есть жертвы и убитые военные рф
Чтобы обвинить ВСУ
#russiaisaterroriststate
22 сентября на Центральном рынке временно оккупированного Мелитополя, где всегда большое скопление людей, раздался взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. В результате взрыва ликвидировано 6 российских военных. Впрочем, по мнению Федорова, взрыв устроили оккупанты, чтобы накануне "референдума" обвинить в терроре ВСУ.
"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается".
кремлевское издание "риа новости" подтвердило взрыв на рынке, заявив о "теракте".
В то же время оккупанты обстреляли Крытый рынок в Донецке, есть погибшие. По предварительным данным, по меньшей мере 5 человек погибли и еще 4 получили ранения. Рашисты снова обстреливают мирных жителей, обвиняя в этом Украину.
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