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Сами себя. На рынках в Мелитополе и Донецке произошли взрывы – есть жертвы и убитые военные рф

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Чтобы обвинить ВСУ

Сами себя. На рынках в Мелитополе и Донецке произошли взрывы – есть жертвы и убитые военные рф

#russiaisaterroriststate

Новина українською

22 сентября на Центральном рынке временно оккупированного Мелитополя, где всегда большое скопление людей, раздался взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. В результате взрыва ликвидировано 6 российских военных. Впрочем, по мнению Федорова, взрыв устроили оккупанты, чтобы накануне "референдума" обвинить в терроре ВСУ.

"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается".

кремлевское издание "риа новости" подтвердило взрыв на рынке, заявив о "теракте".

В то же время оккупанты обстреляли Крытый рынок в Донецке, есть погибшие. По предварительным данным, по меньшей мере 5 человек погибли и еще 4 получили ранения. Рашисты снова обстреливают мирных жителей, обвиняя в этом Украину.

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В статье: война с Россией Иван Федоров
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Источник:
t.me/ivan_fedorov_melitopol

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