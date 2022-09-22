  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Не просто орки – оборотни. Военный рф после раскаяния и освобождения из плена вновь запел о фашизме
В тренде

Не просто орки – оборотни. Военный рф после раскаяния и освобождения из плена вновь запел о фашизме

Общие новости
(1 голосов)

Неисправимы

Не просто орки – оборотни. Военный рф после раскаяния и освобождения из плена вновь запел о фашизме

YT-канал Золкина

Новина українською

В Сети активно распространяется ролик с высказываниями оккупанта. В плену солдат рф, давая интервью для YouTube-канала украинского блогера и активиста Владимира Золкина, говорил о том, что в Украине нет фашизма.

Тем не менее, когда орк был освобожден из плена, он запел абсолютно по-другому – вновь начал врать о воображаемых нацистах и призвал россиян вернуться в Украину и "прекратить бардак":

Напомним, в ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула домой 215 защитников, среди которых 108 бойцов "Азова". Командиров и других защитников "Азовстали" обменяли на Медведчука и 55 пленных россиян. Кроме этого, из плена освободили еще десять иностранцев.

Читайте такжеПочти на 12 лет. Двух российских оккупантов посадили в тюрьму за обстрелы Харьковщины

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DesnaUA (Чернигов)
22.09.2022 в 15:45
Кончені тварини
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.09.2022 в 15:25
Шльондра шолудива !
Ответить
+1
0
clipper (Одесса)
22.09.2022 в 15:20
Конченная проститутка
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде