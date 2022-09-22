Не просто орки – оборотни. Военный рф после раскаяния и освобождения из плена вновь запел о фашизме
Неисправимы
YT-канал Золкина
В Сети активно распространяется ролик с высказываниями оккупанта. В плену солдат рф, давая интервью для YouTube-канала украинского блогера и активиста Владимира Золкина, говорил о том, что в Украине нет фашизма.
Тем не менее, когда орк был освобожден из плена, он запел абсолютно по-другому – вновь начал врать о воображаемых нацистах и призвал россиян вернуться в Украину и "прекратить бардак":
АААААААААХАХАХАХХА pic.twitter.com/Py3lYbMDoq— Ostapenko (@OstAnatoliy) September 22, 2022
Напомним, в ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула домой 215 защитников, среди которых 108 бойцов "Азова". Командиров и других защитников "Азовстали" обменяли на Медведчука и 55 пленных россиян. Кроме этого, из плена освободили еще десять иностранцев.
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