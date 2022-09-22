Призвать миллион человек: появились подробности секретного пункта указа о мобилизации
Желающих воевать, правда, немного
фото из свободных источников
Стали известны некоторые подробности пункта №7 указа о мобилизации в России.
Как сообщило оппозиционное российское издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в администрации президента РФ, в пункте №7 указа была графа "для служебного пользования". Источники издания сообщили, что в пункте говорится о возможности призвать на войну с Украиной до одного миллиона резервистов.
Кроме того, цифру несколько раз исправляли, однако в результате остановились на миллионе человек.
Ранее министр обороны Шойгу заявлял о том, что РФ планирует мобилизовать 300 тысяч человек.
Популярное сейчас
- СМИ: Форвард Фенербахче перейдет в Динамо: названа сумма трансфера
- Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1
- Петраков: У нас в стране война. Нам нужно сесть в поезд или автобус, а раньше был самолет
- В Кремле продолжают убеждать, что "спецоперация" в Украине идет по плану
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
Новости по теме
- 00:24 Украинские Руководителей Азова Редиса, Волыну и Калину освободили из российского плена
- 23:54 Украинские Лавров: Цели "операции" в Украине будут выполнены, независимо от того, сколько для этого понадобится времени
- 23:16 Украинские Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ. Среди них британец, которого в "ДНР" приговорили к смерти