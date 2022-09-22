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Призвать миллион человек: появились подробности секретного пункта указа о мобилизации

Общие новости
(1 голосов)

Желающих воевать, правда, немного

Призвать миллион человек: появились подробности секретного пункта указа о мобилизации

фото из свободных источников

Новина українською

Стали известны некоторые подробности пункта №7 указа о мобилизации в России.

Как сообщило оппозиционное российское издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в администрации президента РФ, в пункте №7 указа была графа "для служебного пользования". Источники издания сообщили, что в пункте говорится о возможности призвать на войну с Украиной до одного миллиона резервистов.

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Кроме того, цифру несколько раз исправляли, однако в результате остановились на миллионе человек.

Ранее министр обороны Шойгу заявлял о том, что РФ планирует мобилизовать 300 тысяч человек.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.09.2022 в 17:21
С@ка, де ж їх всіх хоронити?..
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+3
0
Пришта Литин (Київ)
22.09.2022 в 17:13
Х-йло решило поиграть в сталина) Не долго осталось до встречи мерзкого, облезлого карлика с м.каддафи.
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2022 в 16:36
Похоже у них цель сократить население своей недостраны.)
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+3
0
Acsakal (Kharkiv)
22.09.2022 в 16:56
В путлера мрія - померти останнім росіянцем.
Ответить
+3
0

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