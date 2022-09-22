Призвать миллион человек: появились подробности секретного пункта указа о мобилизации

Стали известны некоторые подробности пункта №7 указа о мобилизации в России.

Как сообщило оппозиционное российское издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в администрации президента РФ, в пункте №7 указа была графа "для служебного пользования". Источники издания сообщили, что в пункте говорится о возможности призвать на войну с Украиной до одного миллиона резервистов.

Кроме того, цифру несколько раз исправляли, однако в результате остановились на миллионе человек.

Ранее министр обороны Шойгу заявлял о том, что РФ планирует мобилизовать 300 тысяч человек.