В Крыму упали три беспилотника россиян. Аксенов заявил о работе ПВО - ФОТО
Судя по звездам на крыльях и хвостах, российская ПВО сбила над Крымом собственные беспилотники
фото из соцсетей
В оккупированным Крыму за день по неизвестным причинам упали три беспилотника в разных районах полуострова.
При этом марионетка Кремля Аксенов сразу же заявил о том, что беспилотники были украинские, а сбили их российские военные.
"Сегодня в трех районах Крыма были сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", – написал Аксенов.
Правда, местное население сразу же подняло на смех эту версию, ведь один из аппаратов упал прямо в центре Джанкоя чуть ли не на головы местным жителям, и на которых каждый мог увидеть красные звезды.
Остается неясным, или это российские ПВО настолько доблестно сбила свои же беспилотники, или же аппараты завалились сами из-за криворукости операторов или технических неисправностей.
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