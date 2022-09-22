В Крыму упали три беспилотника россиян. Аксенов заявил о работе ПВО - ФОТО

В оккупированным Крыму за день по неизвестным причинам упали три беспилотника в разных районах полуострова.

При этом марионетка Кремля Аксенов сразу же заявил о том, что беспилотники были украинские, а сбили их российские военные.

"Сегодня в трех районах Крыма были сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", – написал Аксенов.

Правда, местное население сразу же подняло на смех эту версию, ведь один из аппаратов упал прямо в центре Джанкоя чуть ли не на головы местным жителям, и на которых каждый мог увидеть красные звезды.

Остается неясным, или это российские ПВО настолько доблестно сбила свои же беспилотники, или же аппараты завалились сами из-за криворукости операторов или технических неисправностей.