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В Крыму упали три беспилотника россиян. Аксенов заявил о работе ПВО - ФОТО

Общие новости
(2 голосов)

Судя по звездам на крыльях и хвостах, российская ПВО сбила над Крымом собственные беспилотники

В Крыму упали три беспилотника россиян. Аксенов заявил о работе ПВО - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

В оккупированным Крыму за день по неизвестным причинам упали три беспилотника в разных районах полуострова.

При этом марионетка Кремля Аксенов сразу же заявил о том, что беспилотники были украинские, а сбили их российские военные.

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"Сегодня в трех районах Крыма были сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", – написал Аксенов.

Правда, местное население сразу же подняло на смех эту версию, ведь один из аппаратов упал прямо в центре Джанкоя чуть ли не на головы местным жителям, и на которых каждый мог увидеть красные звезды.

Остается неясным, или это российские ПВО настолько доблестно сбила свои же беспилотники, или же аппараты завалились сами из-за криворукости операторов или технических неисправностей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
22.09.2022 в 17:57
Не впали,а сблізілісь с зємльой в результаті обманного маньовра
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+2
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
22.09.2022 в 17:06
Крим прікрит
Ответить
+2
0

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