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Нацгвардейцы из ПЗРК Игла сбили на Запорожском направлении российский вертолет

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Заземлили Ми-8

Нацгвардейцы из ПЗРК Игла сбили на Запорожском направлении российский вертолет

Новина українською

Днем 22 сентября на Запорожском направлении бойцы нацгвардии сбили российский вертолет Ми-8.

По словам нацгвардейцев, во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла".

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В статье: война с Россией
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