Нацгвардейцы из ПЗРК Игла сбили на Запорожском направлении российский вертолет
Заземлили Ми-8
Днем 22 сентября на Запорожском направлении бойцы нацгвардии сбили российский вертолет Ми-8.
По словам нацгвардейцев, во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла".
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