В немецком парламенте обсудят поставку Украине танков и БМП
Оппозиция продолжает давить на правящую коалицию
Reuters
В немецком парламенте в четверг обсудят предложение крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставке Украине боевых танков и БМП западного производства со складов промышленности. Об этом сообщает DW.
На голосование предложен документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе - решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас". Таким образом ХДС/ХСС хочет "продолжить давление на правительство, чтобы то отказалось от неправильного курса не предоставлять все возможное и оправданное для поддержки Украины".
Документ призывает немедленно предоставить Украине разрешение на экспорт боевых танков и бронетранспортеров из промышленных запасов. Кроме того, он содержит требование, что в Украину должно быть доставлено дополнительное тяжелое вооружение, "в частности, боевые бронированные машины и дальнобойная артиллерия, также из запасов Бундесвера".
Дебаты в парламенте могут продемонстрировать трещины в правительственной коалиции, поскольку многие депутаты от Зеленых и Свободных демократов выступают за наращивание военной помощи Украине.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Кристине Ламбрехт дали понять, что хотят придерживаться предыдущей линии в поставках тяжелого вооружения.
По данным правительства, Германия одобрила экспорт оружия в Украину на сумму более 733 млн евро в период с 1 января по 19 сентября этого года.
Популярное сейчас
- Динамо подписало нидерландского хавбека Виборга Лонвейка
- Покажу откуда готовилось нападение. На матче лиги наций Казахстан – Беларусь вывесили мемный плакат
- Космическая сумма. Инсайдер озвучил цену за Мудрика, которая устроит Шахтер
- Россияне ударили по Кривому Рогу
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 01:16 Украинские ОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных
- 23:54 Украинские Лавров: Цели "операции" в Украине будут выполнены, независимо от того, сколько для этого понадобится времени
- 23:16 Украинские Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ. Среди них британец, которого в "ДНР" приговорили к смерти