  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В немецком парламенте обсудят поставку Украине танков и БМП
В тренде

В немецком парламенте обсудят поставку Украине танков и БМП

Общие новости
(1 голосов)

Оппозиция продолжает давить на правящую коалицию

В немецком парламенте обсудят поставку Украине танков и БМП

Reuters

Новина українською

В немецком парламенте в четверг обсудят предложение крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставке Украине боевых танков и БМП западного производства со складов промышленности. Об этом сообщает DW.

На голосование предложен документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе - решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас". Таким образом ХДС/ХСС хочет "продолжить давление на правительство, чтобы то отказалось от неправильного курса не предоставлять все возможное и оправданное для поддержки Украины".

Читайте такжеШольц 1,5 часа говорил с путиным - призывал вывести войска из Украина

Документ призывает немедленно предоставить Украине разрешение на экспорт боевых танков и бронетранспортеров из промышленных запасов. Кроме того, он содержит требование, что в Украину должно быть доставлено дополнительное тяжелое вооружение, "в частности, боевые бронированные машины и дальнобойная артиллерия, также из запасов Бундесвера".

Дебаты в парламенте могут продемонстрировать трещины в правительственной коалиции, поскольку многие депутаты от Зеленых и Свободных демократов выступают за наращивание военной помощи Украине.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Кристине Ламбрехт дали понять, что хотят придерживаться предыдущей линии в поставках тяжелого вооружения.

По данным правительства, Германия одобрила экспорт оружия в Украину на сумму более 733 млн евро в период с 1 января по 19 сентября этого года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде