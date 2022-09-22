СБУ показала уникальные кадры обмена 215 украинских пленных - ВИДЕО
Ребята наконец-то дома
facebook.com/SecurSerUkraine
СБУ показала уникальные кадры
Судя по кадрам, обмен пленными проводился в Репкинском районе Черниговской области, граничащий с Беларусью.
По времени он проводился с утра и до позднего вечера.
"Это событие растрогало всю Украину. Многие работали над тем, чтобы наши Герои наконец вернулись домой, - говорится в подписи к кадрам. - Это без преувеличения - исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали - о них не забудут и обязательно вернут домой".
Напомним, что Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией.
При этом Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Интересно, что в официальной сводке Минобороны РФ, в которой Кремль признал обмен 55 оккупантов, нет ни слова о куме президента РФ Викторе Медведчуке.
Популярное сейчас
- Покажу откуда готовилось нападение. На матче лиги наций Казахстан – Беларусь вывесили мемный плакат
- Плей-офф молодежки, повторение финала Евро-2020. Расписание футбола на 22-25 сентября
- Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1
- ОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
Новости по теме
- 01:16 Украинские ОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных
- 00:24 Украинские Руководителей Азова Редиса, Волыну и Калину освободили из российского плена
- 23:16 Украинские Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ. Среди них британец, которого в "ДНР" приговорили к смерти