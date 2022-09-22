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СБУ показала уникальные кадры обмена 215 украинских пленных - ВИДЕО

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Ребята наконец-то дома

СБУ показала уникальные кадры обмена 215 украинских пленных - ВИДЕО

facebook.com/SecurSerUkraine

Новина українською

СБУ показала уникальные кадры обмена пленными, который состоялся в среду, 21 сентября.

Судя по кадрам, обмен пленными проводился в Репкинском районе Черниговской области, граничащий с Беларусью.

По времени он проводился с утра и до позднего вечера.

"Это событие растрогало всю Украину. Многие работали над тем, чтобы наши Герои наконец вернулись домой, - говорится в подписи к кадрам. - Это без преувеличения - исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали - о них не забудут и обязательно вернут домой".

Напомним, что Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией.

При этом Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Интересно, что в официальной сводке Минобороны РФ, в которой Кремль признал обмен 55 оккупантов, нет ни слова о куме президента РФ Викторе Медведчуке.

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В статье: война с Россией
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