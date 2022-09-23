Трансферы Динамо, Шахтера и Зари, пополнение в сборной Украины. Главные новости за 22 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 22 сентября

Киевское “Динамо” подписало полузащитника датского "Виборга" Юстина Лонвейка. Контракт подписан на пять лет. По информации СМИ, киевляне заплатили за 22-летнего нидерландского футболиста два миллиона евро. В текущем сезоне Лонвейк забил два гола и сделал два ассиста в 15 матчах.

Капитан “Зари” Егор Назарина стал игроком “Шахтера”. Официально клубы еще не объявили о трансфере, однако профиль 25-летнего центрхав уже появился в заявке донецкого клуба на сайте УПЛ.

Украинский атакующий полузащитник Евгений Шахов стал игроком “Зари”, сообщает официальный сайт луганского клуба, не указывая никаких подробностей. Последней командой 31-летнего футболиста был греческий АЕК. Также Шахов выступал за ПАОК и "Лечче". До 2016 года Шахов выступал в УПЛ за "Арсенал" и "Днепр".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал в национальную команду полузащитника "Днепра-1" Эдуарда Сарапия. Сарапий переведен из резервного списка в основной. Для 23-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду.

Вчера состоялось еще несколько матчей пятого тура Лиги наций. Сборная Франция обыграла Австрию и покинула последнее место в своей группе. Серия из четырех матчей “Ле Бле” без побед осталась позади. По голу забили Мбаппе и Жиру (2:0). Лидером в группе 1 стала Хорватия, обыгравшая Данию. В другом элитном квартете продолжают лидировать Нидерланды (победа над Польшей 2:0), второе место занимает Бельгия (со счетом 2:1 был обыгран Уэльс ).

Знаменитый бомбардир Горан Пандев объявил об окончании карьеры. 39-летний нападающий в своем время выступал за "Интер", "Наполи", "Лацио", "Специю", "Дженоа", "Анкону", "Парму", и "Галатасарай". Суммарно на его счету 493 матча и 101 гол в Серии А, 122 игры и 39 забитых мячей за сборную Северной Македонии.

Клуб Серии B "Дженоа" сообщила о расторжении контракта с Андреем Шевченко. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон. Украинский тренер возглавил “Дженоа” в ноябре 2021 года, но был отстранен от работы уже в январе 2022-го, при этом оставаясь на контракте в клубе.