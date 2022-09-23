Трансферы Динамо, Шахтера и Зари, пополнение в сборной Украины. Главные новости за 22 сентября

Киевское “Динамо” подписало полузащитника датского "Виборга" Юстина Лонвейка. Контракт подписан на пять лет. По информации СМИ, киевляне заплатили за 22-летнего нидерландского футболиста два миллиона евро. В текущем сезоне Лонвейк забил два гола и сделал два ассиста в 15 матчах.
Украинский атакующий полузащитник Евгений Шахов стал игроком “Зари”, сообщает официальный сайт луганского клуба, не указывая никаких подробностей. Последней командой 31-летнего футболиста был греческий АЕК. Также Шахов выступал за ПАОК и "Лечче". До 2016 года Шахов выступал в УПЛ за "Арсенал" и "Днепр".
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал в национальную команду полузащитника "Днепра-1" Эдуарда Сарапия. Сарапий переведен из резервного списка в основной. Для 23-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду.
Вчера состоялось еще несколько матчей пятого тура Лиги наций. Сборная Франция обыграла Австрию и покинула последнее место в своей группе. Серия из четырех матчей “Ле Бле” без побед осталась позади. По голу забили Мбаппе и Жиру (2:0). Лидером в группе 1 стала Хорватия, обыгравшая Данию. В другом элитном квартете продолжают лидировать Нидерланды (победа над Польшей 2:0), второе место занимает Бельгия (со счетом 2:1 был обыгран Уэльс).
Знаменитый бомбардир Горан Пандев объявил об окончании карьеры. 39-летний нападающий в своем время выступал за "Интер", "Наполи", "Лацио", "Специю", "Дженоа", "Анкону", "Парму", и "Галатасарай". Суммарно на его счету 493 матча и 101 гол в Серии А, 122 игры и 39 забитых мячей за сборную Северной Македонии.
Клуб Серии B "Дженоа" сообщила о расторжении контракта с Андреем Шевченко. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон. Украинский тренер возглавил “Дженоа” в ноябре 2021 года, но был отстранен от работы уже в январе 2022-го, при этом оставаясь на контракте в клубе.