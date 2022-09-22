Зеленский собрал Ставку: обсудили реакцию на мобилизацию на россии и "референдумы"
Уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы
Telegram Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в четверг.
Об этом сообщает сайт президента.
На Ставке обсуждалось:
- рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период;
- проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами;
- уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.
В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.
Напомним, что прошлое заседание Ставки президент Владимир Зеленский проводил 19 сентября. Тогда обсудили вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.
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