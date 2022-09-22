Россияне снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине
Оккупанты снова бьют по критической инфраструктуре
фото из свободных источников
Войска рф 22 сентября снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине.
Об этом в Телеграме сообщил Печенежский поселковый председатель Александр Гусаров.
"Сегодня, около 12.00, враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей громады", - говорится в сообщении.
В комментарии "Укринформу" Гусаров подтвердил, что речь идет об ударе по дамбе, люди не пострадали. В целом ситуация в Печенежской громаде, по его словам, стабильно сложная.
"Уделяем внимание деоккупированным территориям. В девяти селах громады отсутствует электроснабжение, есть определенные проблемы с логистикой. Много других проблем. Восстанавливаем коммуникацию и выстраиваем полноценно работу громады. И, конечно, готовимся к сложной зиме", – отметил Гусаров.
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