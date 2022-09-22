Россияне снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине

Войска рф 22 сентября снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине.

Об этом в Телеграме сообщил Печенежский поселковый председатель Александр Гусаров.

"Сегодня, около 12.00, враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей громады", - говорится в сообщении.

В комментарии "Укринформу" Гусаров подтвердил, что речь идет об ударе по дамбе, люди не пострадали. В целом ситуация в Печенежской громаде, по его словам, стабильно сложная.

"Уделяем внимание деоккупированным территориям. В девяти селах громады отсутствует электроснабжение, есть определенные проблемы с логистикой. Много других проблем. Восстанавливаем коммуникацию и выстраиваем полноценно работу громады. И, конечно, готовимся к сложной зиме", – отметил Гусаров.