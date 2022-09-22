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"Объясню русским на русском" - Зеленский дал совет россиянам, как выжить после мобилизации в рф

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Часть своего видеообращения Зеленский записал на русском языке

"Объясню русским на русском" - Зеленский дал совет россиянам, как выжить после мобилизации в рф

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россиян после объявления мобилизации есть несколько вариантов, при которых они могут выжить. Одним из них является сдача в плен.

Об этом Зеленский заявил 22 сентября в своем традиционном вечернем обращении. При этом, часть своего видео он записал на русском языке.

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По словам Зеленского, граждане России уже являются соучастниками полномасштабной войны против Украины, убийств и пыток украинцев, поскольку они молчали и продолжают молчать. И сейчас для мужчин в РФ наступило время выбора - погибнуть или жить. Женщины также обязаны выбирать - потерять мужей, сыновей, внуков или пытаться защитить их от гибели и войны.

"Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч людей были напечатаны заранее, еще до того, как появилось это решение по мобилизации. Наша разведка это доказала. Но руководство РФ готовится забрать в армию до миллиона мужчин. Это то главное, о чем они сейчас умалчивают…55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это - варианты для вас, чтобы выжить", - подчеркнул президент.

По его словам, такое решение российского руководства является откровенным признанием того, что их кадровая армия, которую "десятилетиями готовили для захвата чужого", не выдержала и посыпалась.

"И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан РФ - это не что-нибудь на ТВ или в интернете, а то, что вошло в каждый российский дом", - отметил президент.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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