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На Луганщине был ранен российский генерал-майор – командир мотострелковой дивизии

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Большой орк

На Луганщине был ранен российский генерал-майор – командир мотострелковой дивизии

россми

Новина українською

Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. В Луганской области был ранен российский генерал-майор, в результате огневого поражения.

В Ростов-на-Дону везут сотни трупов военных армии россии. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Возле Сватово был ранен командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии российской федерации – генерал-майор цоков. Его эвакуировали еще 20 сентября.

С 19 по 20 сентября в Ростов-на-Дону доставили 105 ликвидированных оккупантов, там готовятся принять еще 200 трупов орков.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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