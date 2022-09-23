На Луганщине был ранен российский генерал-майор – командир мотострелковой дивизии

Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. В Луганской области был ранен российский генерал-майор, в результате огневого поражения.

В Ростов-на-Дону везут сотни трупов военных армии россии. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Возле Сватово был ранен командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии российской федерации – генерал-майор цоков. Его эвакуировали еще 20 сентября.

С 19 по 20 сентября в Ростов-на-Дону доставили 105 ликвидированных оккупантов, там готовятся принять еще 200 трупов орков.