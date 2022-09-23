Более полутысячи россиян. Генеральный штаб опубликовал потери врага за 22 сентября
Солидная цифра
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 56060 (+550) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2254 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4796 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 1355 (+14) ед,
- РСЗО – 326 (+8) ед,
- средства ПВО ‒ 170 (+1) ед,
- самолетов – 254 (+1) ед,
- вертолетов – 219 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9),
- крылатые ракеты ‒ 240 (+0),
- корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3659 (+29) ед,
- специальная техника – 126 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
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