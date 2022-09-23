Есть погибшие. Ночью россияне обстреляли Запорожье, Торецк, Николаев, Никополь, утром – Мелитополь

Утром 23 сентября во временно оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров в Telegram-канале: "Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам – в первый день домового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома". В результате обстрела российскими оккупантами Торецка два человека погибли и шесть ранены. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Оккупационные войска россии совершили минометный обстрел города Торецка Донецкой области. Ночью, 23 сентября, около 00:35 в Николаеве раздались взрывы. Предварительно поражено офисное здание объекта промышленной инфраструктуры. Также повреждены частные дома, водопровод и электросети. За день 22 сентября россияне 11 раз обстреляли Сумщину, четыре гражданских ранены, как сообщает глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий. Повреждены два десятка домов и семь автомобилей. Также повреждены и два предприятия, школа, садик и сельский дом культуры. В громадах были повреждены линии электропередач, но электроснабжение возобновили. Зафиксировано около 130 прилетов. Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими в Днепропетровской области. россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. На утро ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города около 30 снарядов. В Марганце два человека погибли, мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Трое из них спасатели достали из-под завалов. В городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже уняли. российские снаряды 8 домов повредили, один – разрушили. Из-за вражеской атаки без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии. В Никополе, предварительно, разбито 10 домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются. В областном центре в Запорожской области снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, орки выпустили по Запорожью около 10 снарядов. В Запорожье разрушены объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили вокруг. Сейчас известно о трех пострадавших, они с легкими травмами госпитализированы. Разрушен еще один объект в Запорожье. Также одна из ракет попала в стройку вблизи города в Запорожском районе. Пострадавших нет. На месте происшествия работают соответствующие службы. Также известно, что российские оккупанты 22 сентября обстреляли освобожденный Купянск в Харьковской области. Ранены были двое семилетних детей и пожилая женщина. Дети находятся в состоянии средней тяжести, у них осколочные ранения и травмы. 72-летнюю женщину также госпитализировали, ее состояние тяжелое.