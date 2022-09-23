Экс-глава Милана рассказал, что Перес предлагал 55 млн евро за Шевченко

Бывший генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани рассказал, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес в свое время хотел подписать украинского нападающего Андрея Шевченко.

"Это случилось в день финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Баварией" (2001 год - прим.) на "Сан-Сиро". Флорентино Перес сел рядом со мной и предложил за Шевченко 110 миллиардов лир (55 миллионов евро - прим.).

Он сказал: "Если вы не продадите его, я поеду в Турин во второй половине дня и заберу Зидана". Я позвонил Сильвио Берлускони, но президент отказался продавать Шевченко", - приводит слова Галлиани Football Italia.