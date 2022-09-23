Экс-глава Милана рассказал, что Перес предлагал 55 млн евро за Шевченко
Легенда украинского футбола мог оказаться в "Реале"
Бывший генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани рассказал, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес в свое время хотел подписать украинского нападающего Андрея Шевченко.
"Это случилось в день финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Баварией" (2001 год - прим.) на "Сан-Сиро". Флорентино Перес сел рядом со мной и предложил за Шевченко 110 миллиардов лир (55 миллионов евро - прим.).
Он сказал: "Если вы не продадите его, я поеду в Турин во второй половине дня и заберу Зидана". Я позвонил Сильвио Берлускони, но президент отказался продавать Шевченко", - приводит слова Галлиани Football Italia.
К слову, "Реалу" удалось договориться о покупке Зинедина Зидана. Летом 2001 года француз перебрался в Мадрид за 77,5 млн. евро, что на тот момент стало трансферным рекордом мира. Шевченко защищал цвета "Милана" с 1999 по 2006 года.
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