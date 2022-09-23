Разведка Британии: ВСУ наступают на территории, которые рф считает важными для достижения своих целей

За последние три дня украинские войска укрепили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Ранее россия пыталась интегрировать Оскол в консолидированную линию обороны после вывода своих сил в начале месяца, как сообщает британская разведка в обзоре за 23 сентября.

На юге, в Донецкой области, продолжаются бои, поскольку украинские войска атакуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец, который россия захватила в мае.

Ситуация на поле боя остается сложной, но Украина сейчас оказывает давление на территории, которые россия считает важными для достижения своих военных целей.