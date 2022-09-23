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Виталий Ким показал бронеавтомобиль рф Тигр, который оккупанты продали украинской стороне

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И такое бывает

Виталий Ким показал бронеавтомобиль рф Тигр, который оккупанты продали украинской стороне

Фото Виталий Кузьмин

Новина українською

Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко показали российский бронеавтомобиль "Тигр", который глава Николаевской ОВА выкупил у оккупантов за 5 тысяч долларов.

На видео присутствует короткий "анпакинг" автомобиля, который тоже отвечает стандартам "аналоговнет". Однако, как для рашистов, ситуация "win-win": орк возвращается домой живой и с деньгами, при этом российская техника не стреляет в ВСУ, а наоборот – будет работать на защиту Украины.

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Ким отметил, что автомобиль не в лучшем состоянии – оккупанты его чинили даже с помощью крышки от кастрюли.

Он призвал других военных россии продавать свою технику. Условия опубликованы в Telegram-канале Николаевский Ванек. Также оккупантам предлагают продать: танк за 50 тысяч долларов, БМП, БМД и т.д. – 25 тысяч долларов, РСЗО – 15 тысяч долларов, САУ и т.п. – 10 тысяч долларов, бронированные машины – 5 тысяч долларов.

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В статье: война с Россией Виталий Ким Дмитрий Марченко
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