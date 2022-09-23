Парламент Германии не проголосовал за решение о передаче танков для Украины

Немецкий парламент не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС по немедленной поставке танков и другой бронетехники западного образца Украине. Об этом сообщает NTV.

На голосование предложили документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе. Решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас". Документ призывал немедленно предоставить разрешение на экспорт в Украину боевых танков и бронетранспортеров из запасов промышленности. Он также потребовал направить Украине дополнительное тяжелое вооружение.

Однако депутаты "светофорной коалиции" и члены "левой" фракции своими голосами помешали немедленному принятию решения в парламенте. Вместо этого предложение ХДС/ХСС было передано для обсуждения комитету иностранных дел, что сильно отложит принятие решения.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Германия должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине боевых танков и другой бронированной техники, а не ориентироваться на другие государства.