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Парламент Германии не проголосовал за решение о передаче танков для Украины

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Парламент Германии не проголосовал за решение о передаче танков для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий парламент не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС по немедленной поставке танков и другой бронетехники западного образца Украине. Об этом сообщает NTV.

На голосование предложили документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе. Решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас". Документ призывал немедленно предоставить разрешение на экспорт в Украину боевых танков и бронетранспортеров из запасов промышленности. Он также потребовал направить Украине дополнительное тяжелое вооружение.

Однако депутаты "светофорной коалиции" и члены "левой" фракции своими голосами помешали немедленному принятию решения в парламенте. Вместо этого предложение ХДС/ХСС было передано для обсуждения комитету иностранных дел, что сильно отложит принятие решения.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Германия должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине боевых танков и другой бронированной техники, а не ориентироваться на другие государства.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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Источник:
n-tv.de

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