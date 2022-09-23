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Экс-игрок сборной Украины передал нашей стране два автомобиля скорой помощи

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Евгений Левченко внес свой вклад в борьбу с агрессией россии

Экс-игрок сборной Украины передал нашей стране два автомобиля скорой помощи

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко передал два автомобиля скорой помощи на нужды страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Мы купили эти машины скорой помощи благодаря всем вам. Они направляются в Украину спасать жизнь.

Большое спасибо всем за ваш вклад. Я верю, что Украина будет свободной и независимой. Слава Украине", – написал Левченко.

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В статье: Евгений Левченко война с Россией
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