Экс-игрок сборной Украины передал нашей стране два автомобиля скорой помощи
Евгений Левченко внес свой вклад в борьбу с агрессией россии
Фото: komandaonline.com
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко передал два автомобиля скорой помощи на нужды страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Мы купили эти машины скорой помощи благодаря всем вам. Они направляются в Украину спасать жизнь.
Большое спасибо всем за ваш вклад. Я верю, что Украина будет свободной и независимой. Слава Украине", – написал Левченко.
We bought these ambulances thanks to all of you. They are on their way to Ukraine to save lives. Thank you all so much for your contributions.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 22, 2022
I believe that Ukraine will be free and independent. Glory to Ukraine!???????? pic.twitter.com/bzSelwY1tB
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