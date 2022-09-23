Конгресс США призвал Пентагон ускорить поставки крупных беспилотников для ВСУ
Спасибо партнерам
Getty Images / Global Images Ukraine
17 американских конгрессменов попросили министра обороны США Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку крупных боевых беспилотников. Об этом сообщает Reuters.
План администрации Джо Байдена о поставках Украине четырех крупных боевых беспилотников в июне остановился из-за опасений в контексте попадания технически сложного оборудования в руки военных российской федерации.
"Тщательная оценка рисков не должна осуществляться за счет жизней украинцев. Использование более эффективных беспилотных авиационных систем на поле боя позволит ВСУ лучше держать оборону территории, за которую они так упорно бьются", – говорится в письме членов Конгресса.
Популярное сейчас
- Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Более полутысячи россиян. Генеральный штаб опубликовал потери врага за 22 сентября
- Трансферы Динамо, Шахтера и Зари, пополнение в сборной Украины. Главные новости за 22 сентября
- Залужный - о мобилизации в россии: Уничтожим всех
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО