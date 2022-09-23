Конгресс США призвал Пентагон ускорить поставки крупных беспилотников для ВСУ

17 американских конгрессменов попросили министра обороны США Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку крупных боевых беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

План администрации Джо Байдена о поставках Украине четырех крупных боевых беспилотников в июне остановился из-за опасений в контексте попадания технически сложного оборудования в руки военных российской федерации.

"Тщательная оценка рисков не должна осуществляться за счет жизней украинцев. Использование более эффективных беспилотных авиационных систем на поле боя позволит ВСУ лучше держать оборону территории, за которую они так упорно бьются", – говорится в письме членов Конгресса.