В Германии готовы предоставлять убежище тем россиянам, которые не хотят воевать

В Германии считают, что уклонение от мобилизации в россии является убедительной причиной для положительного рассмотрения заявления с просьбой о политическом убежище. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Такое указание дано Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев. Это касается и дезертиров. Планов распространить действие параграфа 22 Закона о пребывании на дезертиров и уклонистов нет, это значит, что россияне смогут претендовать на убежище, но не на гуманитарную визу.

Хебештрайт считает, что у россиян должна остаться возможность въезжать в ЕС. Это решение должно быть общеевропейским и обсуждаться на неформальном саммите ЕС.