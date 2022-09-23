В Германии готовы предоставлять убежище тем россиянам, которые не хотят воевать
Это касается и дезертиров
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В Германии считают, что уклонение от мобилизации в россии является убедительной причиной для положительного рассмотрения заявления с просьбой о политическом убежище. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
Такое указание дано Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев. Это касается и дезертиров. Планов распространить действие параграфа 22 Закона о пребывании на дезертиров и уклонистов нет, это значит, что россияне смогут претендовать на убежище, но не на гуманитарную визу.
Хебештрайт считает, что у россиян должна остаться возможность въезжать в ЕС. Это решение должно быть общеевропейским и обсуждаться на неформальном саммите ЕС.
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