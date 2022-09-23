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Россияне атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе

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Один человек погиб, один дрон был сбит силами ПВО

Россияне атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе

фото из соцсетей

Новина українською

В пятницу 23 сентября в Одессе были слышны взрывы. Россияне атаковали город иранскими дронами-камикадзе. Один из них был сбит силами ПВО.

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"Одесса атакована дронами-камикадзе с моря.

Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы.

Погиб один гражданский человек.

Один "Шахид-136" сбит над морем силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении ОК Юг.

Также позже стало известно, что во время атаки произошел взрыв на одной из АЗС, на он не связан с атакой дронов. СМИ пишут, что взорвался газовый баллон из-за нарушения техники безопасности при сварочных работах.

Также ранее сообщалось, что иранские дроны-камикадзе "Шахид-136" Россия разместила в оккупированном Крыму.

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В статье: война с Россией
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