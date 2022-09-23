Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план".

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Сюжет с выступлением руководителя региона вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный". Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек, сказал Кадыров. Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%, заявил он. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

Кроме того, по словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую".