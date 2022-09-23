Зеленский назначил нового посла Украины в Германии
Им стал Алексей Макеев
фото из соцсетей
Киев назначил нового посла в Германии. Им стал Алексей Макеев.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.
"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - отмечается в указе.
Что известно об Алексее Макееве:
- получил диплом института международных отношений Киевского национального университета имени Т.Шевченко;
- начиная с 1996 года начал работу в дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины;
- работал в дипломатических представительствах в Швейцарской Конфедерации и Германии;
- уже в 2014 году Макеев был назначен политическим директором Департамента политики и коммуникаций;
- в мае 2020 года глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил Макеева на должность специального представителя МИД по вопросам санкционной политики.
Напомним, что 9 июля Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Первые в сезоне победы Нивы и Полтавы. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165
- Виталий Ким показал бронеавтомобиль рф Тигр, который оккупанты продали украинской стороне
- Россияне ударили по Кривому Рогу
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти