Зеленский назначил нового посла Украины в Германии

Киев назначил нового посла в Германии. Им стал Алексей Макеев.

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Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - отмечается в указе.

Что известно об Алексее Макееве:

получил диплом института международных отношений Киевского национального университета имени Т.Шевченко;

начиная с 1996 года начал работу в дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины;

работал в дипломатических представительствах в Швейцарской Конфедерации и Германии;

уже в 2014 году Макеев был назначен политическим директором Департамента политики и коммуникаций;

в мае 2020 года глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил Макеева на должность специального представителя МИД по вопросам санкционной политики.

Напомним, что 9 июля Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.