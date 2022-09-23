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Зеленский назначил нового посла Украины в Германии

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Им стал Алексей Макеев

Зеленский назначил нового посла Украины в Германии

фото из соцсетей

Новина українською

Киев назначил нового посла в Германии. Им стал Алексей Макеев.

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Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - отмечается в указе.

Что известно об Алексее Макееве:

  • получил диплом института международных отношений Киевского национального университета имени Т.Шевченко;
  • начиная с 1996 года начал работу в дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины;
  • работал в дипломатических представительствах в Швейцарской Конфедерации и Германии;
  • уже в 2014 году Макеев был назначен политическим директором Департамента политики и коммуникаций;
  • в мае 2020 года глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил Макеева на должность специального представителя МИД по вопросам санкционной политики.

Напомним, что 9 июля Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

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В статье: война с Россией
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