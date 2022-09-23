ПВО на Днепропетровщине уничтожили два иранских дрона-камикадзе рф - ВИДЕО
Красивое видео
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Силы противовоздушной обороны на Днепропетровщине сбили два российских беспилотника
Об этом сообщает Воздушное Командование "Схід".
"На Днепропетровщине работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Информацию об ущербе двух беспилотников РФ подтвердил глава ОВА Валентин Резниченко.
В соцсетях сообщают, что были сбиты именно иранские дроны-камикадзе "Шахид-136".
Позже в сети появилось и видео, на котором, как утверждают эксперты, зафиксировано уничтожение именно одного из этих дронов.
Ukrainian air defense intercepted a Russian Shahed-136 https://t.co/jhyUO8lccH pic.twitter.com/iRwW6YH9oD— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 23, 2022
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