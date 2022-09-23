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ПВО на Днепропетровщине уничтожили два иранских дрона-камикадзе рф - ВИДЕО

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ПВО на Днепропетровщине уничтожили два иранских дрона-камикадзе рф - ВИДЕО

facebook.com/pvkshid

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Силы противовоздушной обороны на Днепропетровщине сбили два российских беспилотника

Об этом сообщает Воздушное Командование "Схід".

"На Днепропетровщине работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

Информацию об ущербе двух беспилотников РФ подтвердил глава ОВА Валентин Резниченко.

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В соцсетях сообщают, что были сбиты именно иранские дроны-камикадзе "Шахид-136".

Позже в сети появилось и видео, на котором, как утверждают эксперты, зафиксировано уничтожение именно одного из этих дронов.

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В статье: война с Россией
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