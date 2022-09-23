Мінмолодьспорту разрешило проведение детско-юношеских соревнований в стране в условиях военного положения
ФБУ уже начала работать в этом направлении
ukrbasket.net
Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проведение детско-юношеских соревнований в стране в условиях военного положения.
Об этом сообщает федерация баскетбола Украины.
Изначально разрешение было получено еще 28 мая, а 22 сентября в соответствующий приказ были внесены изменения, согласно которым разрешение на проведение соревнований в условиях военного положения касается не только "взрослых спортсменов и спортсменов ближайшего к взрослым возрастам", но и спортсменов "разных возрастов".
Все спортивные мероприятия должны быть организованы при соблюдении условий безопасности.
ФБУ также сообщила, что уже начала работать над возможным проведением ВЮБЛ и других турниров с участием детских команд.
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