Мінмолодьспорту разрешило проведение детско-юношеских соревнований в стране в условиях военного положения

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проведение детско-юношеских соревнований в стране в условиях военного положения.

Об этом сообщает федерация баскетбола Украины.

Изначально разрешение было получено еще 28 мая, а 22 сентября в соответствующий приказ были внесены изменения, согласно которым разрешение на проведение соревнований в условиях военного положения касается не только "взрослых спортсменов и спортсменов ближайшего к взрослым возрастам", но и спортсменов "разных возрастов".

Все спортивные мероприятия должны быть организованы при соблюдении условий безопасности.

ФБУ также сообщила, что уже начала работать над возможным проведением ВЮБЛ и других турниров с участием детских команд.