Брозе Бамберг – Будивельник. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов ФИБА
Прямая трансляция 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов ФИБА
instagram.com/bc_budivelny
В пятницу, 23 сентября, состоится поединок 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов ФИБА по баскетболу, в котором будут играть немецкий "Брозе Бамберг" и украинский "Будивельник".
Игра пройдет в Лиссабоне на арене "Pavilhao Fidelidade", начало - в 20:00 по Киеву.
Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.
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