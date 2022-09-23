Брозе Бамберг – Будивельник. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов ФИБА

В пятницу, 23 сентября, состоится поединок 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов ФИБА по баскетболу, в котором будут играть немецкий "Брозе Бамберг" и украинский "Будивельник".

Игра пройдет в Лиссабоне на арене "Pavilhao Fidelidade", начало - в 20:00 по Киеву.

Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.