За день ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников-камикадзе
Сводка от командования Воздушных сил ВСУ
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23 сентября подразделения ВСУ сбили 6 вражеских беспилотников-камикадзе "Shahed-136" и штурмовик Су-25.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
"23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, на юге страны зенитчики Воздушных Сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.
Некоторые подробности сообщили в воздушном командовании "Південь":
"23 сентября, в промежуток времени с 17:00 до 18:00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которыми российские оккупационные войска пытались атаковать Одессу.
А около 18:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины, сбит российский штурмовик Су-25".
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