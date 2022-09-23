  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За день ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников-камикадзе
В тренде

За день ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников-камикадзе

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сводка от командования Воздушных сил ВСУ

За день ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников-камикадзе

facebook.com/pvkshid

Новина українською

23 сентября подразделения ВСУ сбили 6 вражеских беспилотников-камикадзе "Shahed-136" и штурмовик Су-25.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, на юге страны зенитчики Воздушных Сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

Некоторые подробности сообщили в воздушном командовании "Південь":

"23 сентября, в промежуток времени с 17:00 до 18:00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которыми российские оккупационные войска пытались атаковать Одессу.

А около 18:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины, сбит российский штурмовик Су-25".

Читайте такжеПВО на Днепропетровщине уничтожили два иранских дрона-камикадзе рф - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде