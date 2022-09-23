МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии намерено увеличить присутствие миссии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Своими действиями на Запорожской АЭС россия поставила всю Европу на грань ядерной катастрофы. Безопасность наших ядерных объектов - это один из ключевых вызовов для всех в мире", - сказал премьер-министр Денис Шмигаль в Нью-Йорке во время пресс- брифинга для СМИ.

Украинская сторона обсуждала этот вопрос с арезидентом Франции, премьерами Японии и Новой Зеландии, главами МИД Великобритании, Германии и Индии, с руководством ЕС, а также с главой МАГАТЭ.

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"Все понимают важность демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции", - сказал Шмыгаль.

По его словам, украинское правительство также работает над тем, чтобы организовать международные миссии ООН и ЕС на Запорожскую АЭС.

Он добавил, что оккупационные войска ежедневно устраивают провокации и обстрелы ЗАЭС. Они хотят отключить крупнейшую атомную станцию в Европе от украинской сети и продолжать использование станции в качестве военной базы.

"Поэтому так важно, чтобы российские войска были выведены не только из Запорожской ЗАЭС, но также из Энергодара. Должна быть создана 30-километровая зона безопасности", - добавил Шмыгаль.