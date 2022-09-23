Крымским мужчинам запретили выезжать из полуострова без разрешения военкомата

Крымчане, которые хотят выехать из полуострова, должны получить разрешение в российском военном комиссариате по месту пребывания. Об этом сообщает российское государственное агентство "Крыминформ" со ссылкой на начальника российской службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктора Фесенко.

"Гражданин должен обратиться в военный комиссариат, написать заявление или подать соответствующий документ. Далее военкомат рассмотрит и даст разрешение на выезд, если для этого есть обстоятельства. Например, есть необходимость выехать по работе, учебе или на лечение", – заявил Фесенко.

Он добавил, что при невозможности найти человека для вручения повестки с ним свяжутся по телефону.

"Есть мобильный телефон гражданина, по которому ему могут позвонить. После звонка гражданин обязан прийти в военкомат и выяснить суть звонка", – заявил Фесенко.